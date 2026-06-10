奪三振率を意識「ピンチで三振を取れる投手でありたい」西武の新星がまばゆい輝きを放っている。弱冠19歳の最速158キロ右腕、篠原響投手だ。高卒1年目の昨季、早くも1軍で2試合に先発し、今季は主に中継ぎを任され、19試合1勝1敗1セーブ13ホールド、防御率1.47とピカイチの好成績を挙げている（成績は8日現在、以下同）。昨季に比べると球速が概ね5キロアップし、新球種「キックチェンジ」も習得。飛躍の理由を本人に聞いた──