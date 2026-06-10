大阪大会は8試合に先発登板…マウンドに立たなかったのは2イニング自分で自分に気合を入れた。広島で代打でもスタメンでも活躍した西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、1978年夏の甲子園を制したPL学園（大阪）のエース兼4番打者としても知られた。準決勝、決勝は2試合連続のミラクル勝利。「逆転のPL」と呼ばれたチームの大黒柱だった。大阪大会、甲子園大会と投げ続けた思い出いっぱいの高校生活