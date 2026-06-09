アパッチ攻撃型ヘリコプター＝4月29日（TTNEWSAGENCY提供、ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは、ホルムズ海峡付近で米軍のアパッチ攻撃型ヘリコプターが8日墜落したと報じた。乗員2人は無事に救助されたという。機体トラブルか、イランによる攻撃かなど原因は明らかになっていない。事情を知る関係者2人の話として伝えた。米軍は、ホルムズ海峡を事実上封鎖しているイランに対抗してイラン