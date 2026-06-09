中日時代の2022年に最優秀中継ぎ賞を獲得→亡命ブルージェイズのジャリエル・ロドリゲス投手が8日（日本時間9日）、メジャー出場前提の40人枠から外れるDFA（事実上の戦力外）となった。総額約51億円の大型契約を結びながらも今季は防御率7点台と低迷。度重なる不振と2度目となる非情な措置に対し、カナダのファンからは辛辣な声が殺到している。マイナーで開幕を迎えた今季は、5月にメジャー昇格を果たしたものの、中継ぎとし