6/11(木)オープンまで HAERAの編集部注目店を 毎日更新[vol.4] ナゴヤドット読者の皆様なら誰もが知っている、明治12年創業の老舗「青柳総本家」が、銀座の鮨屋とまさかのコラボ!? しかもその舞台は、栄に6月11日(木)にオープンする複合高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」のラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」というから二重の驚き！ 名古屋の名菓が 銀座の鮨屋で進化する!?