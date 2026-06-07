ティーウェイ航空は、東京/成田〜グアム線でチャーター便を運航する。運航期間は8月8日から9月23日までで、1日1往復を運航する。エイチ・アイ・エス（HIS）が、8月8日から9月20日までに出発するツアーを設定している。旅行代金は69,800円からで、利用ホテルによって異なっている。同路線はこの他に、ユナイテッド航空と日本航空（JAL）も運航している。■ダイヤTW東京/成田（09：30〜11：30）〜グアム（14：30〜16：30）TWグア