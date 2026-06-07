本拠地レッズ戦に「1番・左翼」で先発出場【MLB】カージナルス ー レッズ（日本時間6日・セントルイス）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は6日（日本時間7日）、本拠地で行われたカージナルス戦に代打で途中出場し、今季初本塁打を放った。本拠地ファンを熱狂させた。1打数1安打2打点で打率.429。チームの3連勝に貢献した。1点を追う8回1死二塁、左腕モールのスイーパーを右中間スタンドへ突き刺した。今季2試合目で生