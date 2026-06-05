高市早苗首相は2026年6月5日、参議院予算委員会で立憲民主党の岸真紀子氏による質問を受け、自民党総裁選での他候補の誹謗中傷動画をめぐる疑惑を否定した。文春の「有料オンライン会員になろうとは思いませんでした」4日の衆院予算委では、中道改革連合の伊佐進一衆院議員が質問に立ち、文春オンラインが公開したZoom会議の音声について、高市氏の公設秘書のものかどうか確認したかと問うた。高市氏は提示された音声データは「会