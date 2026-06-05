性別や生い立ちにとらわれない、ありのままの自分で着られるブランド「Alfred Alex(アルフレッドアレックス)」が、「セサミストリート」の人気キャラクターをプリントしたTシャツを2026年6月5日12時からZOZOTOWNにて販売する。【写真】「Alfred Alex」が手がけた「セサミストリート」のフォトプリントTを見る「Alfred Alex」から「セサミストリート」の人気キャラクターをプリントしたTシャツが登場 「セサミストリート ヴィンテー