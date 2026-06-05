「あなたは自分のこと、好きですか？」と聞かれて、すぐに答えられる人はどれくらいいるだろうか。きらいじゃないけど、大好きとも言いきれない--そんなふうに言葉に詰まってしまう人は少なくないはず。【画像】コミックと解説が見開きで楽しめる構成そんな人にこそ手に取ってほしい1冊『スヌーピー 僕は僕が大好きピーナッツの仲間たちに学ぶ自己肯定感の磨き方』(1540円/リベラル社、原作：チャールズ・M・シュルツ、訳：谷川