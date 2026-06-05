スヌーピーが教えてくれる“自分を好きになる”シンプルな方法。香山リカ監修×谷川俊太郎訳『スヌーピー 僕は僕が大好き』が発売中
「あなたは自分のこと、好きですか？」と聞かれて、すぐに答えられる人はどれくらいいるだろうか。きらいじゃないけど、大好きとも言いきれない--そんなふうに言葉に詰まってしまう人は少なくないはず。
【画像】コミックと解説が見開きで楽しめる構成
そんな人にこそ手に取ってほしい1冊『スヌーピー 僕は僕が大好き ピーナッツの仲間たちに学ぶ自己肯定感の磨き方』(1540円/リベラル社、原作：チャールズ・M・シュルツ、訳：谷川俊太郎、監修：香山リカ)が2026年4月15日に発売された。
監修は、スヌーピーファンとしても知られる精神科医の香山リカさん。リベラル社から刊行されている『スヌーピーの会話術』『心によりそうスヌーピー』に続く、香山さん監修・谷川俊太郎さん訳によるシリーズの最新作にあたる。
■欠点も苦手なことも、ぜんぶ自分の一部
考えてみればピーナッツの仲間たちは、勉強がずば抜けてできるわけでも、スポーツ万能でも、クラスの人気者なわけでもない。野球チームは負け続け、片思いはうまくいかず、毛布が手放せない子もいれば、いつもガミガミ怒っている子もいる。むしろ“ちょっと残念”な部分のほうが目立つくらい。それなのに彼らは、自分のことをきらいになったり、自信をなくして落ち込んだりしない。
本書が伝えるのは、いいところもちょっと欠点かなというところも、得意なことも苦手なことも、ぜんぶ自分の一部として受け入れていく姿勢。失敗続きでも野球をあきらめないチャーリー・ブラウン、自信満々なのにときどき弱さをのぞかせるルーシー、何があっても飄々(ひょうひょう)としているスヌーピー--キャラクターたちのそれぞれの“自分らしさ”を見ていくうちに、読んでいるこちらも自分にやさしくなれる。そんな仕掛けが詰まった1冊だ。
■自分を否定しがちな人に効く、スヌーピー流“小さな肯定”の積み重ね
たとえばChapter 1の冒頭。「やることはごはんを食べるだけ」と皮肉を言われたスヌーピーは、「泥棒が来たらどうするの」と問われ、こう答える--「音を立てて食べて追い払う」。
吠えて威嚇するのではなく、あくまで“食べながら”対処するところが、なんともスヌーピーらしい。誰かに指摘されたとき、すぐに「自分はまちがっていた」と自分のやり方をまるごと否定してしまう人も少なくない。スヌーピーがやっているのは、基本は変えずに、よりよくするために少しだけ調整すること。そんな小さな肯定の積み重ねが、自分を好きでいるコツなのかもしれない。
■全6章。キャラクターごとに学ぶ“自分を好きになる方法”
本書はスヌーピー、チャーリー・ブラウン、ルーシー、ペパーミント パティ＆マーシー、ライナス&サリーといった主要キャラクターたちが登場する6章構成。それぞれのキャラクターが体現する“ありのままの自分を好きになる方法”を、コミック原作とともに丁寧にひもといていく。
【目次】
Chapter1 自分を好きになるスヌーピー
Chapter2 自分を好きになるチャーリー・ブラウン
Chapter3 自分を好きになるルーシー
Chapter4 自分を好きになるペパーミント パティ&マーシー
Chapter5 自分を好きになるライナス&サリー
Chapter6 自分を好きになるピーナッツの仲間たち
がんばりすぎた日も、ちょっと自信をなくした日も、ピーナッツの仲間たちが「そのままで大丈夫だよ」とそっと隣にいてくれる気がする。空も気持ちもどんよりしがちなこの時期に、まずは1ページ。自分へのご褒美に、本屋さんで手に取ってみてほしい。
【書誌情報】
書名：『スヌーピー 僕は僕が大好き ピーナッツの仲間たちに学ぶ自己肯定感の磨き方』
原作：チャールズ・M・シュルツ／訳：谷川俊太郎／監修：香山リカ
発行：株式会社リベラル社
発売日：2026年4月15日
体裁：四六判／192ページ
定価：1540円
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】コミックと解説が見開きで楽しめる構成
そんな人にこそ手に取ってほしい1冊『スヌーピー 僕は僕が大好き ピーナッツの仲間たちに学ぶ自己肯定感の磨き方』(1540円/リベラル社、原作：チャールズ・M・シュルツ、訳：谷川俊太郎、監修：香山リカ)が2026年4月15日に発売された。
監修は、スヌーピーファンとしても知られる精神科医の香山リカさん。リベラル社から刊行されている『スヌーピーの会話術』『心によりそうスヌーピー』に続く、香山さん監修・谷川俊太郎さん訳によるシリーズの最新作にあたる。
■欠点も苦手なことも、ぜんぶ自分の一部
考えてみればピーナッツの仲間たちは、勉強がずば抜けてできるわけでも、スポーツ万能でも、クラスの人気者なわけでもない。野球チームは負け続け、片思いはうまくいかず、毛布が手放せない子もいれば、いつもガミガミ怒っている子もいる。むしろ“ちょっと残念”な部分のほうが目立つくらい。それなのに彼らは、自分のことをきらいになったり、自信をなくして落ち込んだりしない。
本書が伝えるのは、いいところもちょっと欠点かなというところも、得意なことも苦手なことも、ぜんぶ自分の一部として受け入れていく姿勢。失敗続きでも野球をあきらめないチャーリー・ブラウン、自信満々なのにときどき弱さをのぞかせるルーシー、何があっても飄々(ひょうひょう)としているスヌーピー--キャラクターたちのそれぞれの“自分らしさ”を見ていくうちに、読んでいるこちらも自分にやさしくなれる。そんな仕掛けが詰まった1冊だ。
■自分を否定しがちな人に効く、スヌーピー流“小さな肯定”の積み重ね
たとえばChapter 1の冒頭。「やることはごはんを食べるだけ」と皮肉を言われたスヌーピーは、「泥棒が来たらどうするの」と問われ、こう答える--「音を立てて食べて追い払う」。
吠えて威嚇するのではなく、あくまで“食べながら”対処するところが、なんともスヌーピーらしい。誰かに指摘されたとき、すぐに「自分はまちがっていた」と自分のやり方をまるごと否定してしまう人も少なくない。スヌーピーがやっているのは、基本は変えずに、よりよくするために少しだけ調整すること。そんな小さな肯定の積み重ねが、自分を好きでいるコツなのかもしれない。
■全6章。キャラクターごとに学ぶ“自分を好きになる方法”
本書はスヌーピー、チャーリー・ブラウン、ルーシー、ペパーミント パティ＆マーシー、ライナス&サリーといった主要キャラクターたちが登場する6章構成。それぞれのキャラクターが体現する“ありのままの自分を好きになる方法”を、コミック原作とともに丁寧にひもといていく。
【目次】
Chapter1 自分を好きになるスヌーピー
Chapter2 自分を好きになるチャーリー・ブラウン
Chapter3 自分を好きになるルーシー
Chapter4 自分を好きになるペパーミント パティ&マーシー
Chapter5 自分を好きになるライナス&サリー
Chapter6 自分を好きになるピーナッツの仲間たち
がんばりすぎた日も、ちょっと自信をなくした日も、ピーナッツの仲間たちが「そのままで大丈夫だよ」とそっと隣にいてくれる気がする。空も気持ちもどんよりしがちなこの時期に、まずは1ページ。自分へのご褒美に、本屋さんで手に取ってみてほしい。
【書誌情報】
書名：『スヌーピー 僕は僕が大好き ピーナッツの仲間たちに学ぶ自己肯定感の磨き方』
原作：チャールズ・M・シュルツ／訳：谷川俊太郎／監修：香山リカ
発行：株式会社リベラル社
発売日：2026年4月15日
体裁：四六判／192ページ
定価：1540円
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC