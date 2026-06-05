バグをアプデで修正しました【漫画】本編を読む子供といっしょに遊んでしまうと、夜まで体力が持たない育児あるあるを描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「バグ修正」を紹介する。母親のバグがアップデートで次々と改善されていく、育児をゲームに例えている。■奮闘する親たちを勇者と称える！育児はまるで難解なクエスト子育てあるあるに共感の声バグ修正2バグ修正32歳から3歳ごろの子供は、日中に体力を限界まで削らなければ