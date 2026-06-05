寝ない子はバグ？育児という名の過酷な戦場！ゲームのアプデ感覚で奮闘する全勇者(＝親)たちに敬礼【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供といっしょに遊んでしまうと、夜まで体力が持たない育児あるあるを描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「バグ修正」を紹介する。母親のバグがアップデートで次々と改善されていく、育児をゲームに例えている。
■奮闘する親たちを勇者と称える！育児はまるで難解なクエスト
2歳から3歳ごろの子供は、日中に体力を限界まで削らなければ、夜になっても眠らないモンスターと化す。世の母親たちは、我が子のエネルギーを消費させるため、必死に公園に出向くが、全力で遊びに付き合ってしまうと、母親が先に力尽きてしまう。家事もそこそこに子供より先に寝てしまうこともしばしばだ。己の体力不足を呪いつつ、気づけばまた新しい戦場という名の朝が幕を開けるのだ。
育児とゲームを組み合わせるアイデアについて、作者の伊東さんは「普段ゲームで遊んでいると、公式アカウントから『◯◯のバグを修正しました』といったアプデ情報がよく入ってくるので、日常でもこういう言い方をしたらおもしろいんじゃないかと思って組み合わせました」と振り返る。自身に子供はいないが、「育児をしている人を見ると大変な重労働だなと、いつも思います」と語る。育児という難解なクエストに挑む親たちを勇者に例えた見方が、多くの読者から共感を集める理由だ。
今作には、「入園すると、大型アップデートが待っている」「課金することで期間延長も可」などの軽妙な共感コメントが寄せられているほか、「たまに、早朝5時から公園行こう！」と予測不能な子供のバグが発動するエピソードなど、育児あるあるの声が絶えない。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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