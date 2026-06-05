ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は3日（日本時間4日）、ケベックシティで初戦が行われ、世界ランク5位の日本代表が3-1（23-25、25-12、25-22、25-13）で同13位フランスに勝利した。試合中に生まれた“珍光景”にファンは驚いていた。日本は主将の石川真佑、セッター関菜々巳、アウトサイドヒッター佐藤淑乃、和田由紀子、ミドルブロッカー荒木彩花、島村春世、リベロ福留慧美が