ネーションズリーグ

バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は3日（日本時間4日）、ケベックシティで初戦が行われ、世界ランク5位の日本代表が3-1（23-25、25-12、25-22、25-13）で同13位フランスに勝利した。試合中に生まれた“珍光景”にファンは驚いていた。

日本は主将の石川真佑、セッター関菜々巳、アウトサイドヒッター佐藤淑乃、和田由紀子、ミドルブロッカー荒木彩花、島村春世、リベロ福留慧美が先発した。1セットずつ取り合い、迎えた第3セット。日本は荒木、石川、佐藤に加え北窓絢音が途中出場。15-16の場面では、ピンチサーバーで鴫原ひなた、さらに宮部愛芽世が入り、アウトサイドヒッター5人が同時にコートに立つ状態となった。

お互い譲らぬラリーになると、北窓がセッター役を務めて宮部や石川にボールを集める。最後は相手のスパイクがラインを割って同点に。フランスが、日本のワンタッチがあったのではないかとチャレンジするも判定は変わらず、同点に追いついた。

珍しい場面がX上で拡散されると、国内外のファンから「普段はなかなかないシーン。貴重だ！」「北窓ちゃんがセッターポジw」「アヤネは安定したセッターだね」「確実にポイントを取るね」「どんな戦術なんだ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）