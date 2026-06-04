今回は2026年6月6日(土)・7日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！ 【画像】昼は水遊び、夜はライトアップを楽しめる噴水ショー■水遊びパーク (イオンモール大和郡山 / 6月6日)アクアチューブとウォーターシューティングを体験できる涼しさ満点のアトラクションを体験できる水遊びパークが登場。「アクアチューブ」では、透明の巨大なボールの中に入って、水の上を走ったり転がった