週末はどこ行く？奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ初夏イベント6選[2026年6月6日・7日]
今回は2026年6月6日(土)・7日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】昼は水遊び、夜はライトアップを楽しめる噴水ショー
■水遊びパーク (イオンモール大和郡山 / 6月6日)
涼しさ満点のアトラクションを体験できる水遊びパークが登場。「アクアチューブ」では、透明の巨大なボールの中に入って、水の上を走ったり転がったり、自由自在に動き回って楽しめる。「ウォーターシューティング」では、水てっぽうを使ったシューティングゲームに挑戦できる。ゲームをクリアした参加者には先着200人にシャボン玉がプレゼントされる。
【水遊びパーク】イオンモール大和郡山 1F B1中央入口前 芝生広場 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年6月6日(土) / 10:00〜17:00 / アクアチューブ：当日イオンモール大和郡山専門店で購入したレシート税込1000円以上(合算可)の提示で参加可能。ウォーターシューティング：イオンモール大和郡山公式Instagramのフォローで参加可能 / 雨天時は屋根の下で開催予定 / 小学生以下限定
■手作りせっけんワークショップ (イオンモール大和郡山 / 6月6日)
環境に配慮した手作り石けんのワークショップ。粉石けんと精製水を使って、環境に優しい自分だけのオリジナル石けんを作ることができる。粘土のようにこねて形を作り、かわいい型に詰めて形を整えて完成させる。作った石けんは持ち帰り、自宅で使うことで環境に対する意識を高めることができる。
【手作りせっけんワークショップ】イオンモール大和郡山 1F北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年6月6日(土) / 10:30〜17:00 / 参加費300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で100円引き / 定員150人。当日10:00より会場にて整理券を配布
■みんなで学ぼう！チャイルドシート (イオンモール大和郡山 / 6月6日・7日)
チャイルドシート・ジュニアシートの正しい取り付け方を学べる体験会を開催。専門スタッフによるわかりやすいレクチャーや実際の取り付け体験を通じて、安全な使い方を学ぶことができる。また、最新モデルの展示やJAF子ども免許証の作成、トイザらスのマスコットキャラクター「ジェフリー」との記念撮影(各日3回)など、家族で楽しめるイベントも用意されている。
【みんなで学ぼう！チャイルドシート】イオンモール大和郡山 1F中央コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:30〜11:00、11:30〜12:00、13:30〜14:00、14:30〜15:00、15:30〜16:00、16:30〜17:00 / 入場無料 / 予約必須 各回9組。イオンモールアプリで事前申込、またはトイザらス・TOYOTA CHAUPY STATIONの店舗・電話での申込。6月3日(水)まで予約受付(各回定員になり次第終了)
■水てっぽうシューティング (イオンモール和歌山 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで制限時間内に撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。落としたボールの数に応じて、熱中症対策タブレットがプレゼントされる。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール和歌山 1F センタールーフ / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのクーポン利用で1回参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / ぬれてもいい服装で参加
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】昼は水遊び、夜はライトアップを楽しめる噴水ショー
■水遊びパーク (イオンモール大和郡山 / 6月6日)
涼しさ満点のアトラクションを体験できる水遊びパークが登場。「アクアチューブ」では、透明の巨大なボールの中に入って、水の上を走ったり転がったり、自由自在に動き回って楽しめる。「ウォーターシューティング」では、水てっぽうを使ったシューティングゲームに挑戦できる。ゲームをクリアした参加者には先着200人にシャボン玉がプレゼントされる。
■手作りせっけんワークショップ (イオンモール大和郡山 / 6月6日)
環境に配慮した手作り石けんのワークショップ。粉石けんと精製水を使って、環境に優しい自分だけのオリジナル石けんを作ることができる。粘土のようにこねて形を作り、かわいい型に詰めて形を整えて完成させる。作った石けんは持ち帰り、自宅で使うことで環境に対する意識を高めることができる。
【手作りせっけんワークショップ】イオンモール大和郡山 1F北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年6月6日(土) / 10:30〜17:00 / 参加費300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で100円引き / 定員150人。当日10:00より会場にて整理券を配布
■みんなで学ぼう！チャイルドシート (イオンモール大和郡山 / 6月6日・7日)
チャイルドシート・ジュニアシートの正しい取り付け方を学べる体験会を開催。専門スタッフによるわかりやすいレクチャーや実際の取り付け体験を通じて、安全な使い方を学ぶことができる。また、最新モデルの展示やJAF子ども免許証の作成、トイザらスのマスコットキャラクター「ジェフリー」との記念撮影(各日3回)など、家族で楽しめるイベントも用意されている。
【みんなで学ぼう！チャイルドシート】イオンモール大和郡山 1F中央コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:30〜11:00、11:30〜12:00、13:30〜14:00、14:30〜15:00、15:30〜16:00、16:30〜17:00 / 入場無料 / 予約必須 各回9組。イオンモールアプリで事前申込、またはトイザらス・TOYOTA CHAUPY STATIONの店舗・電話での申込。6月3日(水)まで予約受付(各回定員になり次第終了)
■水てっぽうシューティング (イオンモール和歌山 / 6月6日・7日)
水てっぽうを使ったシューティングゲームを楽しめるイベント。ペンギンのオブジェの頭上に浮かぶボールを狙い、水てっぽうで制限時間内に撃ち落とす爽快なゲームを楽しむことができる。落としたボールの数に応じて、熱中症対策タブレットがプレゼントされる。ゲームを楽しみながら、達成感と清涼感を味わうことができる。
【水てっぽうシューティング】イオンモール和歌山 1F センタールーフ / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年6月6日(土)・7日(日) / 10:00〜16:00 / 入場無料 イオンモールアプリのクーポン利用で1回参加可能 / 小雨時は実施。荒天時中止 / ぬれてもいい服装で参加
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。