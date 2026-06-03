1993年5月にカンセコも類似したプレーを披露【MLB】ロッキーズ 8ー2 エンゼルス （日本時間3日・アナハイム）エンゼルスのジョー・アデル外野手が2日（日本時間3日）、本拠地でのロッキーズ戦でまさかの珍プレーを見せた。右中間への飛球を追った際、グラブで弾いたボールが自身の頭部に直撃し、そのままフェンスを越えて本塁打となる事態が発生。衝撃的なプレーに対し、米メディアからも驚きや落胆の声が上がっている。0-7で