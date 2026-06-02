大阪桐蔭高時代の同級生である法大・境とデッドヒート展開東京六大学野球春季リーグは1日、慶大の5季ぶり41回目の優勝で幕を閉じた。早大の徳丸快晴外野手（2年）が打率.388をマークし、“逆転”で首位打者のタイトルを獲得。大阪桐蔭高出身の左投左打のスラッガーは、2年後のドラフトを視野に、順調に成長のステップを踏んでいる。高校時代の同級生とのデッドヒートを制した。5月30日の慶大1回戦にフル出場した徳丸は4打数1安