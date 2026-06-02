創業100年を迎えるナガイホールディングス株式会社の本社入口【画像】同社が開発したeco STYLEアプリ事業系一般廃棄物および産業廃棄物の処理、古紙やプラスチックのリサイクル、建物管理・人材派遣など多彩な事業を通して地域とともにサステナブルな社会の実現をめざす「ナガイホールディングス株式会社」。特に将来に向けての重要な課題として位置づける環境への取り組みについて、サーキュラーエコノミー事業部 部長の小椋広法