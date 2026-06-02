「ごみがこうなるんだ」中学生が収集車で分別体験→若者の意識を変える100%循環の環境教育とは？
【画像】同社が開発したeco STYLEアプリ
事業系一般廃棄物および産業廃棄物の処理、古紙やプラスチックのリサイクル、建物管理・人材派遣など多彩な事業を通して地域とともにサステナブルな社会の実現をめざす「ナガイホールディングス株式会社」。特に将来に向けての重要な課題として位置づける環境への取り組みについて、サーキュラーエコノミー事業部 部長の小椋広法さんと、コーポレート部HRグループの永田優杏さんに話を聞いた。
約5年前からは廃食用油を用いてディーゼル発電機用燃料を作る取り組みも行っている。「飲食店や工場に約20リットル入りのペール缶またはドラム缶を渡し、廃食用油を貯めてもらって、有価物として回収します」と永田さん。集まった油は不純物を取り除き、水と混ぜて発電用ディーゼル燃料を精製する。「添加物ではなく水を混ぜて精製するため煤の排出も少なく、環境にも配慮しながらほぼ100％のエネルギー再生率を実現しています」と永田さんはいう。また飲食店や工場にとっても、これまで処分費を支払い廃棄していた食用油を有価物として買い取ってもらえるためメリットは高く、お互いにWin-Winの関係が築けているとも話す。
また、未来を担う学生や子どもたちへの環境学習や講義も大切な取り組みだ。そのひとつとして、小椋さんは愛知学院大学でSDGsに関する講義を実施。企業の取り組みが環境保全や地域貢献に直結することや、これからの環境に対するブランディングなどについて講義を行っている。「SDGsに興味を持ち、名古屋市のSDGsプラットホームに参加する学生もいます」と小椋さんはいう。
毎年行われる中学校の職場体験では、中学生がごみ収集車に乗って港区にあるリサイクルセンターへ行き、リサイクル資源の解体や分別を実際に体験する。「自分たちが出したごみがこうやって分別され、リサイクルされることを初めて知りました」という感想も聞かれるなど、若い世代のリサイクルに対する意識向上につながっている。
こうした環境への取り組みは社内でも積極的に展開し、毎月ごみ拾い活動を行っている。活動場所は本社や事業所周辺・繁華街の公園などさまざまで、社員の家族も一緒にゴミを拾うことも。また取引先と連携して実施することもある。「ステークホルダーの皆さまにも、環境活動への意識を高めていただき、共創していけたらと考えています」と小椋さんと永田さんは声をそろえる。
昨今は、地域貢献の一環として、株式会社ピリカが開発・提供しているごみ分布調査サービス「タカノメ自動車版」を導入。業務走行中に道路のごみの分布状況を撮影・調査し、その結果を解析して分布図を作成し、ホームページで公開している。これらすべての活動を通して、サーキュラーエコノミーを目指していきたいと小椋さんは力を込める。「不用物の回収やリサイクルに関してこれまで収集したデータを活用しながら、グループの力を結集し、脱炭素や資源循環などの社会課題に取り組んでいきたいと考えています」。
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