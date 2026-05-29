マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『エルフ先生と呼ばないで！ 1』(漫画：森みさき、原作：榊一郎)を、2026年5月28日に発売した。■『エルフ先生と呼ばないで！ 1』漫画：森みさき原作：榊一郎定価：792円(本体720円＋税10％)発売日：2026年5月28日＜あらすじ＞『新登美高校の残念美形』こと森之宮一樹は『エルフ愛』が過ぎるあまりにただの変態として周囲に認知されてい