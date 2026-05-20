試合前にマリナーズのイチロー会長付特別補佐と対面した【MLB】Wソックス 2ー1 マリナーズ（日本時間20日・シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地で行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で出場した。試合前には同球団で会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏との対面が実現して話題に。試合後、村上は“3文字”で感動を表現した。試合前にホワイトソックスの球団公式X（旧ツ