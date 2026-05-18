【AFCチャンピオンズリーグ2】アル・ナスル 0−1 G大阪（日本時間5月17日／アル・アウワル・パーク）【映像】体ごと吹き飛ばす危険なタックルガンバ大阪のMF山下諒也が激しすぎるタックルを食らって悶絶。あまりにも危険なプレーに、解説を努めた元日本代表DFの安田理大氏も思わず怒りをあらわにした。G大阪は日本時間5月17日、ACL2決勝でアル・ナスルと対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネなどビッグネーム