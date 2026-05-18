毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のヘッドホンです。これからのシーズン、「Headphone（a）」や「JBL Live 780NC」などの大型のヘッドホンを使用していて気になるのが汚れ。特にイヤーパッド部分には汗や整髪料が付着して、ベトベトになっていることも！そんなときは即清掃なんですが、イヤーパッド部分はメガネ拭きのような布での拭き取りが基本。そして、しつこい汚れは