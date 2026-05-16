今最も勢いのあるアイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなの（ひめの・ひなの）が週プレで初表紙を飾った際の撮り下ろしをまとめたデジタル写真集『恋する星で〜prologue〜』が2026年3月度の「週プレ グラジャパ！」のマンスリーランキングで1位を獲得！週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場し、人生初のグアムロケの思い出を隅々まで語ってくれた。『本人が語