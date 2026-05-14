デコピンが刺繍されたスパイクで先発登板【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、7回105球を投げて無失点の好投。今季7度目の先発は、“デコピンスパイク”を履いてのマウンドとなった。初回、2死から一、三塁のピンチを迎えたが、エルドリッジをスイーパーで空振り三振に仕留めて切り抜けた。2回から5回ま