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【J1百年構想リーグ WEST第15節】(豊田ス)名古屋 2-1(前半2-0)G大阪<得点者>[名]稲垣祥(8分)、木村勇大(31分)[G]美藤倫(90分+5)<警告>[G]安部柊斗(12分)、食野亮太郎(80分)観衆:38,880人主審:高崎航地└名古屋が今季初“90分連勝”!木村勇大7点目!!G大阪との上位対決を制し暫定首位へ