5月2日に「キン肉マンミュージアムin沼津」館長も務めるミノワマンD・Z氏（左）、『学研の図鑑 キン肉マン 超人』などの担当編集者の学研の芳賀靖彦氏で開館2周年記念のトークショーが行なわれた静岡県沼津市の新名所として連日賑わいを見せる「キン肉マンミュージアムin沼津」が2024年4月29日のグランドオープンからこの春、開業2周年を迎える。それを記念してのスペシャルトークショーが、ミュージアム近隣の静岡県総合コンベン