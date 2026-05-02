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【J1百年構想リーグ EAST第14節】(日産ス)横浜FM 1-1(PK1-3)水戸<得点者>[横]谷村海那(5分)[水]渡邉新太(27分)<警告>[横]諏訪間幸成(73分)[水]ダニーロ(33分)主審:清水勇人└18歳MF安藤晃希は3戦連発ならずも存在感発揮、水戸が敵地で勝ち点2!! 横浜FMは今季初PK戦で3人失敗黒星