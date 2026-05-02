4月28日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）チャンピオンシップ（CS）セミファイナルの全国放送が決定した。 5月9日（土）から11日（月）にかけてAsue アリーナ大阪で開催される、SVリーグ男子のCS セミファイナル。同日同会場で2カードが行われ、全日程で13:00からサントリーサンバーズ大阪 vs（WD名古屋 vs 広島THの勝者）、18:00から大阪ブルテオン