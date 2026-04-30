入社してわずか数日で新入社員が突然退職する「超スピード退職」や、入社初日から退職代行サービスへの依頼が相次いでいるといったニュースを耳にした人も多いのではないでしょうか。中小企業にとって、人材の確保と定着は大きな経営課題となっています。こうした中、日本人事経営研究室株式会社が、全国の中小企業で働く18歳〜29歳の一般社員100名を対象に実施した「職場環境に関する調査」に注目が集まっています。■入社半年以