©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日、初めて神戸ポートタワーの屋上デッキへ！ この日は綺麗な青空。 港に出入りする船を眺めていたら、あっという間に時間が経っていました︎。 次は夜、見に行きた