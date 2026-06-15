ファッションにおいて「軽さ」とは、単に服の重量を指す言葉ではありません。それは身体の自由であり、既存のルールからの解放であり、時代の価値観を映し出す概念でもあります。バレンシアガは、ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「Spring 27」コレクションを発表しました。「UNSIZED - A LIGHTNESS OF BEING」と題された本コレクションは、クリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が築