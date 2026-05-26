シャオミ・ジャパンは、スマートバンド「Xiaomi Smart Band 10 Pro」を発売した。価格は1万800円～。 本体には1.74インチの有機ELディスプレイを搭載。画面の明るさは最大2000ニトに対応し、明るい日差しの下での視認性が確保されている。ストラップ等をのぞく本体の大きさは46.18×33.35×9.7mm。前モデルから薄くなった。 フレームには高強度なアルミニウム合金を採用。カラーバリエ&#