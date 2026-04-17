日本バレーボール協会が発表日本バレーボール協会（JVA）は17日、2026年度の男子代表登録メンバー37人を発表した。主将の石川祐希（ペルージャ）、昨季は代表活動を休養していた西田有志（大阪ブルテオン）らに加え、鎮西高3年の17歳・一ノ瀬漣が高校生で唯一選出された。初選出は一ノ瀬ら4人。昨季のネーションズリーグ（VNL）や世界選手権で主力として活躍した高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）、山本智大（大阪ブルテオン