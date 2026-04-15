小学生になると、わが子のお友達関係で頭を悩ませるママは少なくありません。今回ママスタコミュニティに寄せられたのもそうしたお悩み。「小3女子、特定の子としか遊ばないのは変？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんの娘さんは小学校3年生。同じクラスに仲良しのお友達がいるそうですが……。『相手の子は学童に行っているので、学童で同じ学年の子と遊ぶ機会はあるけど、うちの子はそれがない。学校でもず