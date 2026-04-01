フットウェア＆アパレルブランドのVansが、韓国発の新世代グループ・CORTISを起用したキャンペーンを2日より開始する。【写真】かっこいい！Vans Authenticを履きこなすCORTISメンバーのソロショットほか同キャンペーンでは、ブランドのスローガンでもある「Off The Wall」のキーメッセージのもと、人気スニーカーモデル・Authenticとともに自分らしく生きてきたすべての人を称え、その精神を今の時代に体現する人たちとともに