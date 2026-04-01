CORTISがVansキャンペーンに登場 代表モデルAuthenticとともに個性を表現
フットウェア＆アパレルブランドのVansが、韓国発の新世代グループ・CORTISを起用したキャンペーンを2日より開始する。
【写真】かっこいい！Vans Authenticを履きこなすCORTISメンバーのソロショットほか
同キャンペーンでは、ブランドのスローガンでもある「Off The Wall」のキーメッセージのもと、人気スニーカーモデル・Authenticとともに自分らしく生きてきたすべての人を称え、その精神を今の時代に体現する人たちとともに表現する。
第2弾となる今回のキャンペーンでは、CORTISがクリエイティブに登場。CORTISは、楽曲から振り付け、映像制作に至るまでメンバー自身が手がけ、デビューEP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は米ビルボード「ビルボード200」で15位を記録。既成概念の枠にとらわれない独自のスタイルで、世界的な注目を集めるグループだ。
ビジュアルでは、メンバーが3月に登場したモデル・Authentic Checkerboard Collectionに加え、4月2日より販売開始となるレトロな雰囲気を醸し出す2トーンカラーなど、多彩なカラーウェイを着用。さらに、アッパーにシックなスウェード素材を採用し、サイドパネルに編み込み風のディテールを施したABC-MART限定モデルも登場する。
キャンペーン開始にともない、Vans Storeおよび全国のABC-MART対象店舗にて、Authenticの購入者に「Authenticラゲッジタグ」と「ストラップキーホルダー」をプレゼントする。
【写真】かっこいい！Vans Authenticを履きこなすCORTISメンバーのソロショットほか
同キャンペーンでは、ブランドのスローガンでもある「Off The Wall」のキーメッセージのもと、人気スニーカーモデル・Authenticとともに自分らしく生きてきたすべての人を称え、その精神を今の時代に体現する人たちとともに表現する。
第2弾となる今回のキャンペーンでは、CORTISがクリエイティブに登場。CORTISは、楽曲から振り付け、映像制作に至るまでメンバー自身が手がけ、デビューEP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は米ビルボード「ビルボード200」で15位を記録。既成概念の枠にとらわれない独自のスタイルで、世界的な注目を集めるグループだ。
キャンペーン開始にともない、Vans Storeおよび全国のABC-MART対象店舗にて、Authenticの購入者に「Authenticラゲッジタグ」と「ストラップキーホルダー」をプレゼントする。