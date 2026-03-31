タレントの安めぐみが29日、オフィシャルブログを更新。番組出演時の衣装姿や２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんと桜の写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「この間のとお知らせと。」と題してブログを更新した安。絵文字を交えながら「こんばんは」と切り出し、「桜が一気に咲いてきて、あちらこちら綺麗ですね」と春の訪れを実感した様子を報告。 前日出演したフジテレビ系情報番組『土曜はナニする！？』につい