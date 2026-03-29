『週プレ』復活シリーズ、JC『キン肉マン』55巻をおぎぬまXがレビュー!!いよいよ佳境に入りつつある「完璧超人始祖（パーフェクト・オリジン）編」。前巻では、自ら敗北を宣言したジャスティスマンへの怒りをぶつけるかのように、完璧超人始祖（パーフェクト・オリジン）のサイコマンが正義超人軍のブロッケンJr.を圧倒しました。そのままトドメを刺そうとしたその時、天からシルバーマンが姿を現します...！ 本巻のカバーイ