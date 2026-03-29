歌手でタレントの渡辺美奈代が26日、オフィシャルブログを更新。家族ショットや夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿