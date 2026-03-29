ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢¡ÈÆ°¤¯ÊÉ²è¡É¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡õ²ÈÂ²¡¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬26Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤äÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÎ¹¹Ô¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÊÉ²è¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊÉ²è¤ÎÁ°¤Ç¡×¡ÖÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ Ä»¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÉ×¡¦¤â¤ä¤·¤¯¤ó¤¬¡ÖÆü¾ï¤Î±ü¤µ¤Þ¢¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢ÊÉ²è¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ä»¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹ÅÏÊÕ¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊÉ²è¤ÎÄ»¤Ë¿¨¤ë±ü¤µ¤Þ ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÉ×ÌÜÀþ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÙ¤«¤Ê¥Á¥å¡¼¥ë¤È¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÅÏÊÕ¤ÈÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿É×¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÊÂ¤Ö£²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊÉ²è¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡×¡Ö¾Ð´é¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤¡×¡ÖÈþÆàÂå¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÈþÆàÂå¤µ¤ó¡Ä¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤´É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¡ÄµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡ÄÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÎ¹¹Ô¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤ÆÉ×¡¦¤â¤ä¤·¤¯¤ó¤¬¡ÖÆü¾ï¤Î±ü¤µ¤Þ¢¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢ÊÉ²è¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ä»¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹ÅÏÊÕ¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊÉ²è¤ÎÄ»¤Ë¿¨¤ë±ü¤µ¤Þ ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÉ×ÌÜÀþ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÙ¤«¤Ê¥Á¥å¡¼¥ë¤È¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÅÏÊÕ¤ÈÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿É×¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ÊÂ¤Ö£²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊÉ²è¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡×¡Ö¾Ð´é¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤¡×¡ÖÈþÆàÂå¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÈþÆàÂå¤µ¤ó¡Ä¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤´É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¡ÄµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡ÄÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£