春の新生活シーズンにぴったりな嬉しいニュースが到着しました♡不二家洋菓子店では、毎年大好評の半額キャンペーンが今年も開催。今回は人気の「プレミアムショートケーキ」に加え、「プレミアムチョコ生ケーキ」も対象となり、より豪華な内容に。さらに、お手頃価格で楽しめる応援スイーツも登場し、甘いひとときを気軽に楽しめます。大切な人とシェアしたくなる、この春限定の