モデルで起業家の佐藤マクニッシュ怜子（30）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。プロラグビー選手の竹山晃暉（29）との結婚を発表した。【動画】プロポーズも反響…佐藤マクニッシュ怜子＆竹山晃暉が結婚佐藤は投稿で「出会った当初から『人生を共に創っていく』という価値観を大切にしながら関係を築いてきました」と振り返り、「結婚はゴールではなく通過点。これからもそれぞれの道を歩みながら、帰る場所を共に育