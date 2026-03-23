３月２３日、京都大学では卒業式が行われました。式では仮装姿の卒業生の姿も目立ちました。 絵画「真珠の耳飾りの少女」に扮した学生に、ＡＩの「ＣｈａｔＧＰＴ」や「Ｇｅｍｉｎｉ」のアイコンをかぶった学生も。 「自由の学風」を建学の精神とする京都大学では、卒業式でユニークな仮装をして出席する学生が名物になっています。 今年は大阪・関西万博の「レガシー」をモチーフにしたコスプレも見