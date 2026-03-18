20日(金・祝)は、近畿や北陸、東北を中心に黄砂が飛んでくる可能性があります。また、花粉の飛ぶ量は広い範囲で「多い」予想で、東海では「極めて多い」所もあるでしょう。環境省によると黄砂によって花粉症などアレルギー症状が悪化することがあり、注意が必要です。20日黄砂飛来の可能性20日(金・祝)は、近畿周辺から北陸、東北にかけて黄砂が飛んでくる可能性があります。気象庁の黄砂解析予測図によると、午前3時頃には中国地