シャオミ・ジャパンは、サブブランドのPOCOから「POCO X8 Pro」と「POCO X8 Pro Max」を発売した。価格は「POCO X8 Pro」が5万9980円～、「POCO X8 Pro Max」は7万9980円～。 Dimensity 8500-Ultra搭載の「POCO X8 Pro」 「POCO X8 Pro」は、チップセットにメディアテックの「Dimensity 8500-Ultra」を採用したAndroidスマートフォン。 バッテリー容量は前世代の6000mAhから増加し、650