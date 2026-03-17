2026年3月17日に行われた参院予算委員会で、これまで多くの紛争の交渉・仲介を行ってきた、れいわ新選組の伊勢崎賢治参院議員の質問で、異例の場面があった。「トランプ大統領の戦争の大義を大きく揺るがすもの」伊勢崎氏は、アメリカとイスラエルのイラン攻撃について、「（ガザ地区攻撃の際に）イスラエルに即時停戦を求めたように、アメリカとイスラエルに対しても同じ強さで即時停戦を求めていただけないでしょうか」と問いか