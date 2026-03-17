米津玄師が、「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス部門」を受賞。3月16日（月）に行われた授賞式では、米津玄師から感謝の意を綴ったコメントが寄せられた。「東京アニメアワードフェスティバル」は、新たな人材の発掘・育成、アニメーション文化と産業の振興に寄与すること、及び東京の魅力を発信し、東京の観光振興に資することを目的と